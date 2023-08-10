Сколько учебных заведений уже обеспечено укрытиями в Киеве

В КГВА отметили, что заведения, где в данным момент отсутствуют укрытия, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытия с достаточным количеством мест.

Источник фото: Александр Паламарчук

Киев готовится к новому учебному году. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в целом укрытиями уже обеспечено:

- 83% заведений дошкольного образования;

- 91% общего среднего образования;

- 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;

- 75% учреждений профессионального предвысшего и высшего образования;

Как мы рассказывали, около нескольких киевских школ, не имеющих своих укрытий, обустроят отдельные подземные укрытия. Это будут пилотные проекты. Такие постройки будут располагаться на территории заведения.

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