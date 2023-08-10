Сколько учебных заведений уже обеспечено укрытиями в Киеве

Киев готовится к новому учебному году. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в целом укрытиями уже обеспечено:
- 83% заведений дошкольного образования;
- 91% общего среднего образования;
- 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;
- 75% учреждений профессионального предвысшего и высшего образования;
Как мы рассказывали, около нескольких киевских школ, не имеющих своих укрытий, обустроят отдельные подземные укрытия. Это будут пилотные проекты. Такие постройки будут располагаться на территории заведения.
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