Скільки навчальних закладів вже забезпечено укриттями в Києві

У КМВА зазначили, що заклади, де наразі відсутні укриття, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць.

Джерело фото: Олександр Паламарчук

Київ готується до нового навчального року. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації загалом укриттями вже забезпечено:

— 83% закладів дошкільної освіти;

— 91% загальної середньої освіти;

— 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

— 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти;

Як ми розповідали біля декількох київських шкіл, які не мають своїх укриттів, облаштують окремі підземні укриття. Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу.

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