Скільки навчальних закладів вже забезпечено укриттями в Києві

Київ готується до нового навчального року. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації загалом укриттями вже забезпечено:
— 83% закладів дошкільної освіти;
— 91% загальної середньої освіти;
— 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
— 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти;
Як ми розповідали біля декількох київських шкіл, які не мають своїх укриттів, облаштують окремі підземні укриття. Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу.
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