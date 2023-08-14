Повторное наступление на Киев все еще возможно, — командующий Объединенными силами Наев

По его словам, наступление исключать нельзя, но для формирования таких сил армии врага понадобится определенное время.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев не исключает возможности повторного наступления оккупантов на Киев. Однако сейчас угрозы нет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Повторное наступление на Киев возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", – заявил он.

Наев также прокомментировал возможное наступление со стороны Беларуси.

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", – сказал Наев.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники контролируют ситуацию на границе с Беларусью. Шаги ЧВК "Вагнер" тщательно отслеживаются.

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