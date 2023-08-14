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Верховний Суд розʼяснив поняття «повторюваності» як умови застосування до правопорушника санкції, передбаченої абзацом третім частини другої статті 265 КЗпП України.

Верховна Рада збирається змінити закон про національні меншини, щоб привести його у відповідність до висновку Венеційської комісії

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Верховний Суд висловився стосовно доказового значення інформації, отриманої з сервісу Google Maps

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних та цифрових технологій, дані з Google Maps можна вважати допустимим та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, - позиція Верховного Суду.

Андрій Костін підписав концепцію «Прокурор Громади», за яким окремі прокурори стануть «прокурорами громад»

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  1. В Україні

Повторний наступ на Київ все ще можливий, — командувач Об’єднаних Сил Наєв

12:30, 14 серпня 2023
За його словами, наступ виключати не можна, але для формування таких сил армії ворога знадобиться певний час.
Повторний наступ на Київ все ще можливий, — командувач Об’єднаних Сил Наєв
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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Проте наразі загроз немає. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Повторний наступ на Київ можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", – заявив він.

Наєв також прокоментував можливий наступ з боку Білорусі.

"Якщо будуть зміни обстановки у супротивника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", – сказав Наєв. 

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю. Кроки ПВК "Вагнер" ретельно відстежуються. 

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