Повторний наступ на Київ все ще можливий, — командувач Об’єднаних Сил Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Проте наразі загроз немає. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Повторний наступ на Київ можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", – заявив він.
Наєв також прокоментував можливий наступ з боку Білорусі.
"Якщо будуть зміни обстановки у супротивника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", – сказав Наєв.
Раніше повідомлялося, що українські прикордонники контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю. Кроки ПВК "Вагнер" ретельно відстежуються.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.