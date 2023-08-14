Повторний наступ на Київ все ще можливий, — командувач Об’єднаних Сил Наєв

За його словами, наступ виключати не можна, але для формування таких сил армії ворога знадобиться певний час.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Проте наразі загроз немає. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Повторний наступ на Київ можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", – заявив він.

Наєв також прокоментував можливий наступ з боку Білорусі.

"Якщо будуть зміни обстановки у супротивника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", – сказав Наєв.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю. Кроки ПВК "Вагнер" ретельно відстежуються.

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