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БП ВС отказала осужденному в пересмотре решений судов по основаниям установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств.

Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

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Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

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У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

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  1. В Украине

Зеленский договорился с главой МИД Японии о начале переговоров по гарантиям безопасности

15:20, 9 сентября 2023
Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии.
Зеленский договорился с главой МИД Японии о начале переговоров по гарантиям безопасности
Источник фото: Тelegram / Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу, который сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения рф, прибыл в Киев. Во время встречи они договорились о начале переговоров по гарантиям безопасности,  сообщил Президент Украины.

«Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7», – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность Японии за то, что она остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину.

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