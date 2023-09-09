Зеленский договорился с главой МИД Японии о начале переговоров по гарантиям безопасности

Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии.

Источник фото: Тelegram / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу, который сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения рф, прибыл в Киев. Во время встречи они договорились о начале переговоров по гарантиям безопасности, – сообщил Президент Украины.

«Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7», – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность Японии за то, что она остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину.

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