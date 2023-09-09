Зеленський домовився з главою МЗС Японії про початок переговорів щодо безпекових гарантій

Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Японії.

Джерело фото: Тelegram / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу, який сьогодні вперше з початку повномасштабного вторгнення рф, прибув до Києва. Під час зустрічі вони домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки, – повідомив Президент України.

«Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7», сказав Зеленський.

Президент висловив вдячність Японії за те, що вона залишається ключовим партнером в Азії та підтримує Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.