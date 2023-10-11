Нужно технические условия 70-х годов переделать к условиям боевых действий – депутат об изготовлении оружия

По словам депутата, в Украине до сих пор действуют старые технические условия и стандарты для изготовления оружия.

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В Украине до сих пор действуют старые советские технические условия и стандарты для изготовления оружия. Это нужно изменить и позволить частным компаниям массового производить то, в чем сейчас нуждается фронт, настаивает народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Например, изготовление мин к минометам. К ним сейчас есть конкретные требования: чтобы взрывчатка туда заливалась, это тротил, который должен храниться 20 лет. Мина должна быть погрунтована, окрашена, а ящики должны быть ровненькие. И вот вопрос: нам сейчас подобные стандарты нужны? Сейчас нам нужно отходить от старых стандартов и технических условий 70-х годов», – объясняет народный депутат.

По словам Романа Костенко, проблема в том, что государство тратит время и ресурс на ненужные вещи, и это необходимо менять.

«Есть люди, которые готовы делать взрывчатку уже, которая будет работать год или пять. Вот мы сейчас должны перевести свое производство, упростить лицензии, которые сейчас не позволяют частным компаниям производить. И потом сделать так, чтобы на каждом углу производилось оружие без всех этих ТУ 70-х годов. Нужно эти ТУ переделать к условиям боевых действий.

Пока мы тратим время и средства на самые необходимые вещи и никто не хочет этого менять - очень большая проблема», - отмечает Роман Костенко.

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