Потрібно технічні умови 70-х років переробити до умов бойових дій – депутат про виготовлення зброї

За словами депутата, в Україні досі діють старі технічні умови і стандарти для виготовлення зброї.

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В Україні досі діють старі ще радянські технічні умови і стандарти для виготовлення зброї. Це потрібно змінити і дозволити приватним компаніям масового виготовляти те, чого зараз потребує фронт, наполягає народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Наприклад, виготовлення мін до мінометів. До них зараз є конкретні вимоги: щоб вибухівка туди заливалась, це тротил, який має зберігатись 20 років. Міна має бути поґрунтована, пофарбована, а ящики мають бути рівненькі. І от питання: нам зараз такі стандарти потрібні? Зараз нам потрібно відходити від старих стандартів і технічних умов 70-х років», - пояснює народний депутат.

За словами Романа Костенка, проблема у тому, що держава витрачає час і ресурс на непотрібні речі і це необхідно змінювати.

«Є люди, які готові робити вибухівку вже, яка буде працювати рік чи п'ять. От ми зараз маємо перевести своє виробництво, спростити ліцензії, які зараз не дають можливості приватним компаніям виробляти. І потім зробити так, щоб на кожному куті вироблялась зброя без усіх оцих ТУ 70-х років. Потрібно ці ТУ переробити до умов бойових дій.

Поки ми витрачаємо час і кошти на не найнеобхідніші речі і ніхто не хоче цього міняти - дуже велика проблема», - наголошує Роман Костенко.

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