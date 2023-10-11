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  1. В Украине

Минобороны планирует с 2026 года сертификацию военного образования в соответствии со стандартами НАТО

16:32, 11 октября 2023
В настоящее время в военных вузах Украины уже реализуются пилотные проекты по усовершенствованию организационно-штатных структур.
Минобороны планирует с 2026 года сертификацию военного образования в соответствии со стандартами НАТО
Источник фото: iStock/Global Images Ukraine
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Министерство обороны Украины планирует 1 сентября 2026 года начать процедуры сертификации отечественного военного образования в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом в рамках круглого стола сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко, пишут на медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center.

По его словам, подаче соответствующих документов будет предшествовать институциональный аудит профессионального военного образования при участии советников и партнеров Альянса, который планируется провести в апреле 2025 года.

Владимир Мирненко отметил, что соответствующие шаги предусмотрены Концепцией трансформации системы военного образования по стандартам НАТО, утвержденной постановлением Правительства и начавшей реализовываться с 1 сентября этого года.

Представитель Министерства подчеркнул, что главными преимуществами внедряемой концепции являются:

  • введение совместной подготовки ВСУ с другими составляющими Сил обороны Украины по единому замыслу и плану и единому руководству начиная с оперативного уровня военного образования;
  • создание единой и интегрированной системы образования для подготовки личного состава Сил обороны на основе курсов лидерства L1-L5;
  • централизованная подготовка состава Сил обороны стратегического и оперативного уровней;
  • подготовка личного состава Сил обороны тактического уровня по единым образовательным программам;
  • реализация принципа «Образование на протяжении военной карьеры»;
  • соответствие военного образования стандарту НАТО «Образование и подготовка».

Владимир Мирненко также сообщил, что в настоящее время в военных вузах Украины уже реализуются пилотные проекты по усовершенствованию организационно-штатных структур путем создания Школ лидеров и соответствующих подразделений обеспечения качества образования.

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