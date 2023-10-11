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Міноборони планує з 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО

16:32, 11 жовтня 2023
Наразі у військових вишах України вже реалізовуються пілотні проєкти щодо удосконалення організаційно-штатних структур.
Міноборони планує з 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО
Джерело фото: iStock/Global Images Ukraine
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Міністерство оборони України планує 1 вересня 2026 року розпочати процедури сертифікації вітчизняної військової освіти відповідно до стандартів НАТО.

Про це в рамках круглого столу повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко, пишуть на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center.

За його словами, подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу, який планується провести у квітні 2025 року. 

Володимир Мірненко зазначив, що відповідні кроки передбачені Концепцією трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО, що була затверджена постановою Уряду і почала реалізовуватись з 1 вересня цього року. 

Представник Міністерства підкреслив, що головними перевагами впроваджуваної концепції є:

  • запровадження спільної підготовки ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України за єдиним замислом і планом і єдиним керівництвом починаючи з оперативного рівня військової освіти; 
  • створення єдиної та інтегрованої системи освіти для підготовки особового складу Сил оборони на основі курсів лідерства L1-L5 ;
  • централізована підготовка складу Сил оборони стратегічного і оперативного рівнів; 
  • підготовка особового складу Сил оборони тактичного рівні за єдиними освітніми програмами; 
  • реалізація принципу «Освіта впродовж військової кар’єри»;
  • відповідність військової освіти стандарту НАТО «Освіта і підготовка».

Володимир Мірненко також повідомив, що наразі у військових вишах України вже реалізовуються пілотні проєкти щодо удосконалення організаційно-штатних структур шляхом створення Шкіл лідерів і відповідних підрозділів забезпечення якості освіти.

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