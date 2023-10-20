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  1. В Украине

Как дипломатическим представительствам стать на учет, как плательщики ЕСВ: разъяснение

18:58, 20 октября 2023
Стало известно, каким образом дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, расположенным на территории Украины, стать на учет в качестве плательщиков единого взноса.
Как дипломатическим представительствам стать на учет, как плательщики ЕСВ: разъяснение
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Государственная налоговая служба в Харьковской области разъяснила, как дипломатическим представительствам встать на учет, как плательщики ЕСВ.

В соответствии с абзацем шестым п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств , представительства и другие обособленные подразделения иностранных предприятий, учреждений и организаций (в том числе международные), расположенные на территории Украины.

Статьей 5 Закона №2464 установлено, что взятие на учет плательщиков единого взноса, указанных, в частности, в абзаце шестом п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, на которые не распространяется действие Закона Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями, осуществляется в соответствии с Порядком учета плательщиков единого взноса на обще государственное социальное страхование, утвержденное приказом Минфина от 24.11.2014 №1162.

Взятие на учет дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, расположенных на территории Украины, контролирующим органом осуществляется по местонахождению в день получения от них заявления о взятии на учет плательщика единого взноса по форме №1-ЕСВ согласно приложению 1 к Порядку №1162 (п .1 раздела ІІІ Порядка №1162).

Согласно п. 3 раздела ІІІ Порядка №1162 плательщикам единого взноса – дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, расположенным на территории Украины, контролирующим органом на следующий рабочий день со дня взятия на учет безвозмездно направляется (вручается) уведомление о взятии их на учет по форме №2-ЕСВ согласно приложению 3 к Порядку №1162.

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