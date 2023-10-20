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Як дипломатичним представництвам стати на облік, як платники ЄСВ: роз’яснення

18:58, 20 жовтня 2023
Стало відомо, яким чином дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, розташованим на території України, стати на облік як платники єдиного внеску.
Як дипломатичним представництвам стати на облік, як платники ЄСВ: роз’яснення
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Державна податкова служба у Харківській області роз’яснила, як дипломатичним представництвам стати на облік, як платники ЄСВ.

Відповідно до абзацу шостого п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

Статтею 5 Закону №2464 встановлено, що взяття на облік платників єдиного внеску, зазначених, зокрема, в абзаці шостому п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, на яких не поширюється дія Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами і доповненнями, здійснюється відповідно до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2014 №1162.

Взяття на облік дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, розташованих на території України, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою №1-ЄСВ згідно з додатком 1 до Порядку №1162 (п. 1 розділу ІІІ Порядку №1162).

Згідно з п. 3 розділу ІІІ Порядку №1162 платникам єдиного внеску – дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, розташованим на території України, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою №2-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку №1162.

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