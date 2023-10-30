Полиция и операторы мобильной связи в Киеве согласовали совместные действия во время возможных отключений электроэнергии

Стороны согласовали совместные действия по обеспечению бесперебойной работы базовых станций мобильной связи.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

Руководство полиции Киева и представители операторов мобильной связи согласовали совместные действия во время возможных отключениях электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В ходе встречи стороны согласовали совместные действия по обеспечению бесперебойной работы базовых станций мобильной связи. Это даст возможность гражданам звонить с мобильного, даже если свет отсутствует.

Встреча прошла на базе Главного управления Национальной полиции в г. Киеве по инициативе руководителя полиции столицы Дмитрия Шумейко. В ней приняли участие также заместители начальника и руководители технических подразделений основных мобильных операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell.

Участники встречи обсудили и согласовали совместные действия для обеспечения бесперебойной работы базовых станций мобильной связи.

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