Поліція та оператори мобільного зв’язку в Києві узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії

Сторони узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

Керівництво поліції Києва та представники операторів мобільного зв’язку узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Під час зустрічі сторони узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку. Це дасть можливість громадянам телефонувати з мобільного, навіть якщо світло відсутнє.

Зустріч пройшла на базі Головного управління Національної поліції у м. Києві за ініціативи керівника поліції столиці Дмитра Шумейка. У ній взяли участь також заступники начальника та керівники технічних підрозділів основних мобільних операторів - Київстар, Vodafone та lifecell.

Учасники зустрічі обговорили та узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку.

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