Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

  1. В Україні

Поліція та оператори мобільного зв’язку в Києві узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії

20:14, 30 жовтня 2023
Сторони узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку.
Поліція та оператори мобільного зв’язку в Києві узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Керівництво поліції Києва та представники операторів мобільного зв’язку узгодили спільні дії під час можливих відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Під час зустрічі сторони узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку. Це дасть можливість громадянам телефонувати з мобільного, навіть якщо світло відсутнє.

Зустріч пройшла на базі Головного управління Національної поліції у м. Києві за ініціативи керівника поліції столиці Дмитра Шумейка. У ній взяли участь також заступники начальника та керівники технічних підрозділів основних мобільних операторів - Київстар, Vodafone та lifecell.

Учасники зустрічі обговорили та узгодили спільні дії для забезпечення безперебійної роботи базових станцій мобільного зв’язку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області