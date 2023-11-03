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ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

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Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

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  1. В Украине

За неделю в Украине более 143 тысяч больных ОРВИ, гриппом и COVID-19 – Минздрав

19:28, 3 ноября 2023
В осеннюю пору в Украине увеличилось количество больных ОРВИ, гриппом и COVID-19.
За неделю в Украине более 143 тысяч больных ОРВИ, гриппом и COVID-19 – Минздрав
Источник фото: ukrinform
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На фоне вспышки гепатита А, в Украине увеличилось количество случаев острых респираторных вирусных инфекций ежегодно, особенно во время осенне-зимнего периода. Среди традиционных заболеваний этого сезона стоит отметить простуды, грипп и COVID-19. Зафиксировано превышение эпидемического порога в Тернопольской области, где заболели более 7 100 человек, из которых более 4 000 - дети, - сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С начала октября в Украине зафиксировано 553 166 случаев острых респираторных вирусных инфекций, включая простуды, грипп и COVID-19. Только за последнюю неделю (с 23 по 29 октября) зарегистрировано 143 996 новых случаев, из них 78 921 случай относится к детям в возрасте до 17 лет.

За последнюю неделю 4 042 человека были госпитализированы из-за острых респираторных вирусных инфекций. Пока нет летальных случаев вследствие гриппа. Что касается COVID-19, то за последнюю неделю было зафиксировано 9 480 случаев заболевания и 45 смертей от этой болезни, включая одного ребенка до 4 лет.

Важно отметить, что прививка против COVID-19 остается доступной для всех граждан Украины и бесплатной. Это можно сделать в специальных пунктах прививки или через своего семейного врача. Для прививки используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Кроме того, доступна вакцина против COVID-19 для детей в возрасте от 5 лет (Comirnaty, производитель Pfizer).

Также в Украине можно приобрести вакцину против гриппа в аптеке, которые представлены как корейского, так и французского производства. Обе вакцины прошли государственный контроль качества. С начала октября было сделано 34 423 прививки. Кроме того, в каждую область доставлены бесплатные вакцины для медицинских работников для проведения прививок против гриппа.

Напомним, в Винницкой области возросло количество больных гепатитом А.

Также главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал вспышку гепатита А в Виннице.

Гепатит А также обнаружили в Ивано-Франковске: среди инфицированных - дети.

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