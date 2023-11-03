За тиждень в Україні понад 143 тисячі хворих на ГРВІ, грип та COVID-19 – МОЗ

В осінню пору в Україні збільшилася кількість хворих на ГРВІ, грип та COVID-19.

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На фоні спалаху гепатиту А, в Україні збільшилася кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій щороку, особливо під час осінньо-зимового періоду. Серед традиційних захворювань цього сезону варто відзначити застуди, грип та COVID-19. Зафіксовано перевищення епідемічного порогу в Тернопільській області, де захворіли більше 7 100 осіб, з яких понад 4 000 – діти, – повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

З початку жовтня в Україні зафіксовано 553 166 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, включаючи застуди, грип та COVID-19. Тільки за останній тиждень (з 23 по 29 жовтня) зареєстровано 143 996 нових випадків, з них 78 921 випадок відноситься до дітей віком до 17 років.

За останній тиждень 4 042 людини були госпіталізовані через гострі респіраторні вірусні інфекції. Поки немає летальних випадків внаслідок грипу. Що стосується COVID-19, то за останній тиждень було зафіксовано 9 480 випадків захворювання і 45 смертей від цієї хвороби, включаючи одну дитину до 4 років.

Важливо відзначити, що щеплення проти COVID-19 залишається доступним для всіх громадян України і безоплатним. Це можна зробити в спеціальних пунктах щеплення або через свого сімейного лікаря. Для щеплення використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Крім того, доступна вакцина проти COVID-19 для дітей віком від 5 років (Comirnaty, виробник Pfizer).

Також в Україні можна придбати вакцину проти грипу в аптеці, які представлені як корейського, так і французького виробництва. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. З початку жовтня було зроблено 34 423 щеплення. Крім того, в кожну область доставлено безоплатні вакцини для медичних працівників для проведення щеплень проти грипу.

Нагадаємо, на Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А.

Також головний санітарний лікар України Ігор Кузін прокоментував спалах гепатиту А у Вінниці.

Гепатит А також виявили в Івано-Франківську: серед інфікованих – діти.

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