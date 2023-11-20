Последствия непогоды: поваленные деревья и обесточенные населенные пункты

По информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий обесточено 83 населенных пункта в 3 областях.

В ГСЧС Украины рассказали о последствиях непогоды по состоянию на понедельник, 20 ноября.

Так, в ГСЧС пишут, что на утро понедельника по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий обесточено 83 населенных пункта в 3 областях (Запорожская, Николаевская, Одесская). К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

За сутки спасатели 28 раз привлекались к распылению и уборке поваленных деревьев в 4 областях (Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская).

Оказана помощь по буксировке 4 единиц техники (в том числе 2 машины быстрой) в Днепропетровской и Полтавской областях.

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