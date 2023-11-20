Наслідки негоди: повалені дерева та знеструмлені населені пункти

За інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пунктів у 3 областях.

У ДСНС України розказали про наслідки негоди станом на понеділок, 20 листопада.

Так, у ДСНС пишуть, що на ранок понеділка за інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пунктів у 3 областях (Запорізька, Миколаївська, Одеська). До відновлення залучено бригади обленерго.

За добу рятувальники 28 разів залучалися до розпилення та прибирання повалених дерев у 4 областях (Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська).

Надано допомогу з буксирування 4 одиниць техніки (в тому числі 2 машин швидкої) у Дніпропетровській та Полтавській областях.

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