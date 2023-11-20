Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасують право на відстрочку студентам, які здобувають другу освіту, та звузять чоловікам, що доглядають за особами з інвалідністю

Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти, а також скасувати право на відстрочку військовозобов’язаним, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, і звузити для тих, які доглядають за особами з інвалідністю.

Вища рада правосуддя буде визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів – ВРП

У пріоритеті будуть резонансні інциденти за участю суддів, випадки, які можуть привести до звільнення суддів у дисциплінарному порядку, справи суддів, що мають намір звільнитися у відставку тощо.

Штат НАБУ збільшать, але необхідна переатестація детективів Бюро, — у Раді з’явився альтернативний проект

Для того, щоб кількість працівників НАБУ не перекривала якість, депутати від «Слуги народу» пропонують провести їх перевірку шляхом проведення атестації на предмет знання законодавства, відповідності професійним та діловим якостям.

В Україні пропонують встановити Міжнародний чоловічий день: депутати від «Слуги народу» і «Голосу» внесли проект

Народні депутати від «Слуги народу» та «Голосу» пропонують святкувати Міжнародний чоловічий день.

ДПСУ пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення

Законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку щодо здійснення контролю за строком перебування громадян України за кордоном та притягнення їх до відповідальності за його перевищення.

  1. В Україні

Наслідки негоди: повалені дерева та знеструмлені населені пункти

11:07, 20 листопада 2023
За інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пунктів у 3 областях.
Наслідки негоди: повалені дерева та знеструмлені населені пункти
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У ДСНС України розказали про наслідки негоди станом на понеділок, 20 листопада.

Так, у ДСНС пишуть, що на ранок понеділка за інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пунктів у 3 областях (Запорізька, Миколаївська, Одеська). До відновлення залучено бригади обленерго.

За добу рятувальники 28 разів залучалися до розпилення та прибирання повалених дерев у 4 областях (Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська).

Надано допомогу з буксирування 4 одиниць техніки (в тому числі  2 машин швидкої) у Дніпропетровській  та Полтавській областях.

Як повідомлялося, синоптики розповіли, де в Україні сьогодні очікувати сніг: прогноз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва