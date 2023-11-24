ДТП в нетрезвом состоянии: актеру Остапу Ступке назначили 3 года ограничения свободы

Также его лишили права вождения на 8 лет.

Фото: Суспильне

Голосеевский райсуд Киева признал виновным актера Остапа Ступку по делу о ДТП в нетрезвом состоянии. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года и лишен права вождения на 8 лет. Также он должен заплатить 10 тысяч гривен, которые пошли на экспертизы. Об этом сообщает Суспильне.

Теперь в течение трех лет актер обязан появляться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

Защита Ступки будет оспаривать приговор и планирует подавать апелляцию.

Напомним, что в апреле Остап Ступка спровоцировал ДТП в Голосеевском районе Киева.

Ступке сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Впоследствии суд избрал Остапу Ступке меру пресечения.

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