ДТП у нетверезому стані: актору Остапу Ступці призначили 3 роки обмеження волі

Також його позбавили права керування авто на 8 років.

Фото: Суспільне

Голосіївський райсуд Києва визнав винним актора Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані. Йому призначено покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки та позбавив права керування на 8 років. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи. Про це повідомляє Суспільне.

Тепер впродовж трьох років актор зобовʼязаний зʼявлятися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

Захист Ступки оскаржуватиме вирок і планує подавати апеляцію.

Нагадаємо, що у квітні Остап Ступка спричинив ДТП у Голосіївському районі Києва.

Ступці повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Згодом суд обрав Остапу Ступці запобіжний захід.

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