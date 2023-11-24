В Киевской области в доме взорвался газовый баллон: спасатели напомнили правила безопасности

В с. Жуковцы Обуховского района Киевской области взорвался газовый баллон в доме. Из-за этого пострадал человек, сообщает ГСЧС.
Также в результате взрыва разрушен дом.
Спасатели в который раз призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов:
- большие баллоны предназначены только для частного сектора;
- обслуживать и заправлять их можно только в специальных организациях;
- баллон следует наполнять не более чем на 85% от его объема;
- размещайте баллон подальше от солнечных лучей, нагревательных приборов;
- в помещении, где расположен баллон, должна быть исправна система вентиляции;
- регулярно проверяйте баллон на отсутствие повреждений.
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