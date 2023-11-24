В Киевской области в доме взорвался газовый баллон: спасатели напомнили правила безопасности

Из-за взрыва пострадал человек, разрушен дом.

иллюстративное фото, источник: ГСЧС

В с. Жуковцы Обуховского района Киевской области взорвался газовый баллон в доме. Из-за этого пострадал человек, сообщает ГСЧС.

Также в результате взрыва разрушен дом.

Спасатели в который раз призывают соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых баллонов:

большие баллоны предназначены только для частного сектора;

обслуживать и заправлять их можно только в специальных организациях;

баллон следует наполнять не более чем на 85% от его объема;

размещайте баллон подальше от солнечных лучей, нагревательных приборов;

в помещении, где расположен баллон, должна быть исправна система вентиляции;

регулярно проверяйте баллон на отсутствие повреждений.

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