На Київщині у будинку вибухнув газовий балон: рятувальники нагадали правила безпеки

У с. Жуківці Обухівського району Київської області вибухнув газовий балон у будинку. Через це постраждала людина, повідомляє ДСНС.
Також внаслідок вибуху зруйновано будинок.
Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки під час експлуатації газових балонів:
- великі балони призначені лише для приватного сектору;
- обслуговувати і заправляти їх можна тільки у спеціальних організаціях;
- балон слід наповнювати не більше, ніж на 85% від його обʼєму;
- розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів, нагрівальних приладів;
- у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції;
- регулярно перевіряйте балон на відсутність пошкоджень.
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