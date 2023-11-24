На Київщині у будинку вибухнув газовий балон: рятувальники нагадали правила безпеки

Через вибух постраждала людина, зруйновано будинок.

ілюстративне фото, джерело: ДСНС

У с. Жуківці Обухівського району Київської області вибухнув газовий балон у будинку. Через це постраждала людина, повідомляє ДСНС.

Також внаслідок вибуху зруйновано будинок.

Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки під час експлуатації газових балонів:

великі балони призначені лише для приватного сектору;

обслуговувати і заправляти їх можна тільки у спеціальних організаціях;

балон слід наповнювати не більше, ніж на 85% від його обʼєму;

розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів, нагрівальних приладів;

у приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції;

регулярно перевіряйте балон на відсутність пошкоджень.

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