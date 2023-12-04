В Киеве произошла драка в заведении общественного питания

На линию 112 поступило сообщение о мужчине, который в заведении избил посетителя и угрожал ему пистолетом.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Оболонском районе Киева поступило сообщение о мужчине, который в заведении общественного питания избил посетителя и угрожал ему пистолетом. Обращение на линию 112 поступило в воскресенье, 3 декабря.

Правоохранители, прибывшие по адресу вызова, обнаружили предполагаемого нарушителя. Также во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет.

Полицейские успокоили участников происшествия, а для дальнейшего выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

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