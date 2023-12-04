Для учеников 5 – 7 классов открыли регистрацию на бесплатные курсы по программированию

Чтобы принять участие, необходимо быть уверенным пользователем ПК и иметь английскую раскладку клавиатуры.

Изображение: freepik.com

Учащиеся 5 – 7 классов могут присоединиться к бесплатному курсу «Winter with Java». Программа курса направлена на углубление знаний и навыков по информатике и сфере программирования, в часности Java.

После обучения ученики получат рекомендацию к участию в летнем всеукраинском турнире по программированию.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Программа включает такие темы:

Основы алгоритмизации и программирования

Работа с одномерными и двумерными массивами

Использование стандартных классов и методов Java

Обработка событий

Чтобы принять участие, необходимо быть уверенным пользователем ПК и иметь английскую раскладку клавиатуры.

На первый поток (11.12.2023 – 15.01.2024) можно зарегистрироваться до 6 декабря.

Оставить заявку на второй поток (5.02.2024 – 11.03.2024) также можно уже сейчас.

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