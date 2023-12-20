В Киеве неизвестные демонстрировали флаг с нацистской символикой: начато досудебное расследование

Правоохранительные органы устанавливают лиц, которые демонстрировали флаг с запрещенной символикой.

В Киеве начато досудебное расследование по уголовному производству по факту распространения нацистской символики. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, где группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с запрещенной символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны.

«В настоящее время правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц», – добавляют в прокуратуре.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что событие происходило на Позняках.

На месте происшествия правоохранители устанавливают свидетелей, участников и все происшествия.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о происшествии по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

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