У Києві невідомі демонстрували прапор з нацистською символікою: розпочато досудове розслідування

Наразі правоохоронні органи встановлюють осіб, які демонстрували прапор з забороненою символікою.

У Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом поширення нацистської символіки. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У відомстві зазначили, що у ході моніторингу медіапростору виявлено відеозапис, на якому група осіб, перебуваючи у одному з житлових районів Києва, демонструє прапор з забороненою символікою. Ці дії вони фіксували на мобільні телефони.

«Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб», - додають у прокуратурі.

У пресслужбі столичної поліції уточнили, що подія відбувалася на Позняках.

На місці події правоохоронці встановлюють свідків, учасників та всі обставини події.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

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