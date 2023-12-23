На Киевщине произошла смертельная автотроща, видео

Один из автомобилей вылетел в кювет и опрокинулся на дерево.

Около населенного пункта Тараща Киевской области столкнулись несколько авто, в результате чего есть погибший. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Отмечается, что на дороге столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погиб человек.

На месте трагедии работали правоохранители.

На видео видно, как один автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на дерево.

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