На Київщині сталася смертельна автотроща, відео

Один з автомобіль вилетів у кювет і перекинувся на дерево.

Біля населеного пункту Тараща Київської області зіткнулися кілька авто, внаслідок чого є загиблий. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що на дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.

На місці трагедії працювали правоохоронці.

На відео видно, як один автомобіль вилетів у кювет і перекинувся на дерево.

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