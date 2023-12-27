В одной легковушке сразу восемь уклонистов: разоблачена попытка нелегального пересечения границы со Словакией

Рождественские "чудеса" на словацкой границе, - так прокомментировали пограничники разоблаченную машину с уклонистами.

Источник фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники разоблачили "рождественское чудо" - попытку нелегального пересечения границы со Словакией. В легковушке, которая была остановлена, находилось целых 8 украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу. Водитель автомобиля быстро пытался убежать, но его удалось задержать на месте. Об этом сообщили в ГПСУ.

Только за минувшие сутки пограничники "пригласили на кутью" в административном порядке 16 человек, которые нарушили правила пересечения границы. Тем, кто организовал это нелегальное путешествие, грозит уголовная ответственность.

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