В одному легковику одразу вісім ухилянтів: викрито спробу нелегального перетину кордону зі Словаччиною

Різдвяні «дива» на словацькому кордоні, – так прокоментували прикордонники викриту автівку з ухилянтами.

Джерело фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники викрили «різдвяне диво» – спробу нелегального перетину кордону зі Словаччиною. У легковику, який був зупинений, перебувало цілих 8 українців, що намагалися незаконно перетнути кордон. Водій автомобіля швидко намагався втекти, але його вдалося затримати на місці. Про це повідомили в ДПСУ.

Лише за минулу добу прикордонники «запросили на кутю» у адміністративному порядку 16 осіб, які порушили правила перетину кордону. Тим, хто організував цю нелегальну подорож, загрожує кримінальна відповідальність.

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