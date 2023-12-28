Деолигархизация облгазов завершена, – группа Нафтогаз полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов

Это позволит положить конец разнообразным схемам, из-за которых государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.

Источник фото: naftogaz.com

В течение 2023 года Нафтогаз полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями дал возможность государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и положить конец разнообразным схемам, из-за которых государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.

«Это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным», – подчеркнул глава Нафтогаза.

Алексей Чернышев также отметил, что, по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРМ составят более 5 млрд гривен.

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