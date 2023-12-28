Деолігархізація облгазів завершена, – група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів

Це дозволить покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Джерело фото: naftogaz.com

Протягом 2023 року Нафтогаз повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

«Це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним», – підкреслив очільник Нафтогазу.

Олексій Чернишов також зауважив, що за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд гривень.

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