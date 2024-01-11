Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

Верховный Суд определил полномочия органов местного самоуправления по управлению жилищным фондом и обследованию его состояния

Верховный Суд высказался по поводу полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления контроля и управления жилищным фондом, а также обеспечения его надлежащего технического состояния.

Солдат после ранения отказался вторично форсировать реку Днепр: что решил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства и не стал лишать военнослужащего свободы.

Глава НАПК Александр Новиков направил в суд протокол относительно Дениса Шмыгаля, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности

НАПК составил протокол на Дениса Шмыгаля, потому что он якобы огласил данные об обличителе, который разоблачал Председателя КРАИЛ Ивана Рудого за нарушение трудовых прав.

От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

  1. В Украине

В Нацбанке сообщили, что влияет на курс доллара

11:59, 11 января 2024
В НБУ подчеркнули, что на валютный рынок в прошлом году влиял сезонный фактор.
В Нацбанке сообщили, что влияет на курс доллара
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что в конце 2023 года на валютный рынок Украины влиял фактор сезонности, а именно – увеличился спрос на доллары. По его словам, в дальнейшем важны будут и другие факторы, "более фундаментального характера". Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сезонность остается весомым фактором и, по сути, это один из важных факторов роста чистого спроса на валютном рынке с конца ноября и в течение декабря. Мы его принимали во внимание, когда определяли тактику своих действий на валютном рынке и увеличили объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить влияние этого фактора", - сказал он.

По его словам, Нацбанк увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить влияние этого фактора.

Также Николайчук пообещал, что НБУ продолжит сглаживать значительные курсовые колебания.

"И фактические курсовые колебания были не столь существенны, даже если сравнивать с теми колебаниями, что у нас были в период 2016-21 годов, между двумя российскими вторжениями", - добавил он.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что колебания валютного курса будут увеличиваться. На ситуацию влияет ряд причин.

Также в Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны по отношению к доллару.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області