В Нацбанке сообщили, что влияет на курс доллара

В НБУ подчеркнули, что на валютный рынок в прошлом году влиял сезонный фактор.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что в конце 2023 года на валютный рынок Украины влиял фактор сезонности, а именно – увеличился спрос на доллары. По его словам, в дальнейшем важны будут и другие факторы, "более фундаментального характера". Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сезонность остается весомым фактором и, по сути, это один из важных факторов роста чистого спроса на валютном рынке с конца ноября и в течение декабря. Мы его принимали во внимание, когда определяли тактику своих действий на валютном рынке и увеличили объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить влияние этого фактора", - сказал он.

По его словам, Нацбанк увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить влияние этого фактора.

Также Николайчук пообещал, что НБУ продолжит сглаживать значительные курсовые колебания.

"И фактические курсовые колебания были не столь существенны, даже если сравнивать с теми колебаниями, что у нас были в период 2016-21 годов, между двумя российскими вторжениями", - добавил он.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что колебания валютного курса будут увеличиваться. На ситуацию влияет ряд причин.

Также в Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны по отношению к доллару.

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