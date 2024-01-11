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  1. В Україні

У Нацбанку повідомили, що впливає на курс долара

11:59, 11 січня 2024
У НБУ підкреслили, що на валютний ринок у минулому році впливав сезонний фактор.
У Нацбанку повідомили, що впливає на курс долара
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Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук повідомив, що наприкінці 2023 року на валютний ринок України впливав фактор сезонності, а саме - збільшився попит на долари. За його словами, у подальшому важливими будуть і інші чинники, "більш фундаментального характеру". Про це він сказав у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Сезонність залишається вагомим чинником і, власне, це один з важливих факторів зростання чистого попиту на валютному ринку з кінця листопада та протягом грудня. Ми його брали до уваги, коли визначали тактику своїх дій на валютному ринку і збільшили обсяги інтервенцій у грудні, щоб згладити вплив цього фактору", - сказав він.

За його словами, Нацбанк збільшив обсяги інтервенцій у грудні, щоб згладити вплив цього фактору.

Також Ніколайчук пообіцяв, що НБУ продовжить згладжувати значні курсові коливання.

"І фактичні курсові коливання були не настільки суттєвими, навіть якщо порівнювати з тими коливаннями, що в нас були в період 2016-21 років, між двома російськими вторгненнями", - додав він.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що коливання валютного курсу збільшуватимуться. На ситуацію впливає низка причин.

Також у Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара.

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