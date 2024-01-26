На Закарпатье произошел оползень площадью 10,5 гектара, фото

В результате оползня повреждены сотни деревьев.

Источник фото: facebook.com/ForestsOfUkraine

В Тячевском районе на Закарпатье произошел оползень. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

По его словам, площадь оползня 10,5 га, однако было зафиксировано движение породы, поэтому оползень продолжается.

«Представители ГСЧС и лесоохотничьего хозяйства обеспечили круглосуточный мониторинг ситуации с соответствующими отчетами, анализом и прогнозированием. Подготовлена техника и личный состав ГСЧС, ЛГС и общины для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации природного характера», - говорится в сообщении.

Виктор Микита отметил, что угрозы жизни и здоровью людей нет, однако принимаются меры с целью предотвращения и оперативного реагирования на изменение обстановки в районе оползня.

«Уточнен план возможной эвакуации населения ближайшего населенного пункта и резервы для выполнения первоочередных задач», - добавил глава ОГА.

В ГП «Леса Украины» пишут, что в результате сокрушительного оползня повреждены сотни деревьев. Похожая ситуация с подтоплениями была зафиксирована в 1998 году. Тогда паводком сносило жилые дома и местные дороги.

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