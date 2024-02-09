В Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, фото и видео

В Подольском районе столицы после ДТП автомобиль полностью перекрыл одну полосу проезжей части.

Фото: kars.kyivcity.gov.ua

В четверг, 8 февраля, в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП — водитель авто, двигаясь в сторону Гаванского моста, не справилась с управлением и зацепила отбойник. Об этом сообщила КАРС «Киевская служба спасения».

В результате инцидента автомобиль развернуло и опрокинуло на бок. В результате автомобиль полностью перекрыл одну полосу проезжей части, что усложнило движение автотранспорта. Обошлось без жертв.

«Спасатели с помощью спецоборудования поставили автомобиль на колеса и освободили движение для транспорта», - говорится в сообщении.

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