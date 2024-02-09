У Києві сталася серйозна ДТП з перекиданням, фото та відео

У Подільському районі столиці після ДТП автомобіль повністю перекрив одну смугу проїжджої частини.

Фото: kars.kyivcity.gov.ua

У четвер, 8 лютого, у Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій сталася ДТП — водійка авто, рухаючись в бік Гаванського мосту, не впоралася з керуванням та зачепила відбійник. Про це повідомила КАРС «Київська служба порятунку».

Внаслідок інциденту автівку розвернуло й перекинуло на бік. У результаті автомобіль повністю перекрив одну смугу проїжджої частини, що ускладнило рух автотранспорту. Обійшлося без жертв.

«Рятувальники за допомогою спецобладнання поставили автівку на колеса та звільнили рух для транспорту», - сказано у повідомленні.

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