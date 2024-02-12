Полиция задержала подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя

По данным следствия, мужчина произвел более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон автомобиля гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти заместителя городского головы.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева, которое произошло 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, мужчина произвел более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон автомобиля гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти заместителя городского головы. После совершения преступления подозреваемый зарыл оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире, где его и задержали.

Как установили следователи, 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления. В тот день, вооружившись и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвы подъехал ближе, фигурант произвел более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника», — говорится в сообщении.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Также следователи установили, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц в Никополе. В настоящее время эту информацию проверяют.

11 февраля мужчине сообщили о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что на улице города Никополя 8 февраля 2024 года неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы.

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