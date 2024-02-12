Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

За даними слідства, чоловік здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон автомобіля гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті заступника міського голови.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова, яке сталося 8 лютого. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, чоловік здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон автомобіля гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті заступника міського голови. Після скоєння злочину підозрюваний закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали.

«Як встановили слідчі, 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. В той день, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника», — йдеться у повідомленні.

Зброю поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Також слідчі встановили, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадовців у Нікополі. Зараз цю інформацію перевіряють.

11 лютого чоловіку повідомили про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що на вулиці міста Нікополя 8 лютого 2024 року невідомі особи з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому знаходився заступник міського голови.

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