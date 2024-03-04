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Избран председатель Новоархангельского райсуда Кировоградской области

20:25, 4 марта 2024
Председателем суда избрана судья Людмила Краснопольская.
Избран председатель Новоархангельского райсуда Кировоградской области
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В понедельник, 4 марта, состоялось собрание судей Новоархангельского районного суда Кировоградской области, в ходе которого рассмотрели вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования судей Новоархангельского районного суда Кировоградской области председателем суда избрана судья Краснопольская Людмила Петровна сроком на три года с 12 марта 2024 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области. 

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