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Обрано голову Новоархангельського райсуду Кіровоградської області

20:25, 4 березня 2024
Головою суду обрано суддю Людмилу Краснопольську.
Обрано голову Новоархангельського райсуду Кіровоградської області
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У понеділок, 4 березня, відбулися збори суддів Новоархангельського районного суду Кіровоградської області, під час яких розглянули питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування суддів Новоархангельського районного суду Кіровоградської області головою суду обрано суддю Краснопольську Людмилу Петрівну строком на три роки з 12 березня 2024 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області. 

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