Полиция устанавливает личность мужчины, собака которого напала на ребенка у кафе «Yellow Cup»

8 марта мужчина привел в кафе овчарку без намордника и она напала на ребенка.

8 марта в 13:00 в Киеве в кафе «Yellow Cup» по Сурикова, 3, бабушка с внучкой 3 лет пили какао. В кафе вошел мужчина в очках и в белой куртке с большой собакой породы овчарка без намордника. Когда бабушка с ребенком выходила из кафе, собака напала на ребенка.

Лишь чудом благодаря быстрой реакции бабушке удалось спасти ребенка от укусов.

Мужчина вместо извинений нецензурно выругался, забрал кофе и ушел. Соломенское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве рассматривает вопрос розыска данного лица и привлечения его к ответственности.

Напомним, согласно ст. 154 КоАП содержания собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, содержание незарегистрированных собак, приведение их в общественные места, выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных пород собак) или в не отведенных для этого местах, а также неуборку владельцем животного ее экскрементов во время пребывания животного в общественном месте (кроме выгулки в специально отведенных для этого местах) - влекут предупреждение или наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или его имуществу, - они влекут наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животных и на должностных лиц - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животных .

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