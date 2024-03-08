Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

В законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации

Стандарты высшего образования могут ограничивать перечень допустимых форм получения высшего образования для отдельных специальностей или образовательных программ по специальностям, предусматривающим доступ к профессиям, для которых введено дополнительное регулирование.

Высший совет правосудия 12 марта рассмотрит вопрос назначения заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации

Финалистами конкурса являются Леонид Сапельников и Мартын Герасим.

Документы на должность главы Государственной судебной администрации подали уже шесть кандидатов

Документы подали руководители территориальных управлений Государственной судебной администрации.

  1. В Украине

Полиция устанавливает личность мужчины, собака которого напала на ребенка у кафе «Yellow Cup»

14:56, 8 марта 2024
8 марта мужчина привел в кафе овчарку без намордника и она напала на ребенка.
Полиция устанавливает личность мужчины, собака которого напала на ребенка у кафе «Yellow Cup»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

8 марта в 13:00 в Киеве в кафе «Yellow Cup» по Сурикова, 3, бабушка с внучкой 3 лет пили какао. В кафе вошел мужчина в очках и в белой куртке с большой собакой породы овчарка без намордника. Когда бабушка с ребенком выходила из кафе, собака напала на ребенка.

Лишь чудом благодаря быстрой реакции бабушке удалось спасти ребенка от укусов.

Мужчина вместо извинений нецензурно выругался, забрал кофе и ушел. Соломенское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве рассматривает вопрос розыска данного лица и привлечения его к ответственности.

Напомним, согласно ст. 154 КоАП содержания собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, содержание незарегистрированных собак, приведение их в общественные места, выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных пород собак) или в не отведенных для этого местах, а также неуборку владельцем животного ее экскрементов во время пребывания животного в общественном месте (кроме выгулки в специально отведенных для этого местах) - влекут предупреждение или наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или его имуществу, - они влекут наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животных и на должностных лиц - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животных .

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео