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  1. В Україні

Поліція встановлює особу чоловіка, собака якого напала на дитину біля кафе «Yellow Cup»

14:56, 8 березня 2024
8 березня чоловік привів у кафе вівчарку без намордника і вона напала на дитину.
Поліція встановлює особу чоловіка, собака якого напала на дитину біля кафе «Yellow Cup»
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8 березня о 13-00 у Києві у кафе «Yellow Cup» по Сурікова, 3, бабуся з онукою 3 років пили какао. До кафе зайшов чоловік в окулярах і у білій куртці з великою собакою породи вівчарка без намордника. Коли бабуся з дитиною виходила з кафе, собака напав на дитину.

Лише дивом завдяки швидкій реакції бабусі вдалося врятувати дитину від укусів.

Чоловік замість вибачень нецензурно вилаявся, забрав каву і пішов. Солом'янське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві наразі розглядає питання розшуку даної особи та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, відповідно до ст. 154 КпАП утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, утримання незареєстрованих собак, приведення їх у громадські місця, вигулювання собак без повідків та намордників (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак) чи в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього місцях) - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ці дії спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, - вони тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин.

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