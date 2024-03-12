ГБР изъяло 262 кг янтаря: нелегальные копатели получили тюремные сроки

ГБР вернуло государству более 260 кг незаконно добытого янтаря и добилось тюремных сроков для нелегальных копателей и продавцов минерала.

Источник фото: epravda.com.ua

В результате расследования ГБР изъяли 262 кг незаконно добытого янтаря, а нелегальные копатели и продавцы минерала получили тюремные сроки. Об этом сообщили в ГБР.

Летом 2023 года сотрудники ГБР совместно задержали двух членов преступной группы, осуществлявших сбыт более 200 кг янтаря за 12 700 долларов.

В ходе расследования установлено, что начальник караула пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Ровенщины и местный житель выбурили и сбывали янтарь. Они осуществляли продажу камней крупными партиями и требовали за килограмм янтаря около $70 000. Во время обысков у них было обнаружено еще 62 кг нелегально добытого янтаря.

В процессе расследования ГБР было обнаружено еще двух участников группы, участвовавших в добыче и сбыте янтаря. Расследование было завершено, и в начале 2024 дело передали в суд.

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