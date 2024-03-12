ДБР вилучило 262 кг бурштину: нелегальні копачі отримали тюремні строки

ДБР повернуло державі понад 260 кг незаконно видобутого бурштину та домоглося тюремних строків для нелегальних копачів та продавців мінералу.

Джерело фото: epravda.com.ua

В результаті розслідування ДБР було вилучено 262 кг незаконно видобутого бурштину, а нелегальні копачі та продавці мінералу отримали тюремні строки. Про це повідомили в ДБР.

Влітку 2023 року співробітники ДБР спільно затримали двох членів злочинної групи, які здійснювали збут понад 200 кг бурштину за $12 700.

Під час розслідування встановлено, що начальник караулу пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець вибурили та збували бурштин. Вони здійснювали продаж каміння великими партіями та вимагали за 1 кілограм бурштину близько $70 000. Під час обшуків у них було виявлено ще 62 кг нелегально здобутого бурштину.

У процесі розслідування ДБР було виявлено ще двох учасників групи, які брали участь у видобутку та збуті бурштину. Розслідування було завершено, і на початку 2024 року справу передали до суду.

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