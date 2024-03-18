В 350 метрах от границы задержали мужчину, который из Николаева велосипедом преодолел более 750 км

Мужчина своим ходом преодолел более 750 километров.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В 350 метрах от госграницы пограничники Черновицкого отряда задержали велосипедиста. Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, движение человека на велосипеде в сторону соседней страны заметил оператор БПЛА.

Задержанным оказался мужчина, житель Одесской области, который для удобства передвижения использовал велосипед, приобретенный в Николаеве. Оттуда, как пишут в ГПСУ, мужчина своим ходом преодолел более 750 километров, чтобы добраться до приграничья.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении задержанного составили протокол по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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