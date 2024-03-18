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Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

За 350 метрів від кордону затримали чоловіка, який з Миколаєва велосипедом подолав понад 750 км

22:36, 18 березня 2024
Чоловік своїм ходом подолав понад 750 кілометрів.
За 350 метрів від кордону затримали чоловіка, який з Миколаєва велосипедом подолав понад 750 км
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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За 350 метрах від держрубежу прикордонники Чернівецького загону затримали велосипедиста. Як розповіли у Державній прикордонній службі України, рух особи на велосипеді в бік сусідньої країни помітив оператор БПЛА.

Затриманим виявився чоловік, мешканець Одеської області, який для зручності пересування використовував велосипед придбаний у Миколаєві. Звідти, як пишуть у ДПСУ, чоловік своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння.

За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого склали протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також ми писали, що на кордоні чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб «магічно зникнути» з України, фото.

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