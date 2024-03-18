За 350 метрів від кордону затримали чоловіка, який з Миколаєва велосипедом подолав понад 750 км

Чоловік своїм ходом подолав понад 750 кілометрів.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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За 350 метрах від держрубежу прикордонники Чернівецького загону затримали велосипедиста. Як розповіли у Державній прикордонній службі України, рух особи на велосипеді в бік сусідньої країни помітив оператор БПЛА.

Затриманим виявився чоловік, мешканець Одеської області, який для зручності пересування використовував велосипед придбаний у Миколаєві. Звідти, як пишуть у ДПСУ, чоловік своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння.

За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого склали протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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