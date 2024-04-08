В Ровенской области майор насчитал более 400 000 «боевых» военной, которая сидела дома —ГБР

По данным следствия, младшая сержантка, которая должна была находиться на линии фронта в Запорожской области, на самом деле была дома в Дубно.

Фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении и.о. командира одной из воинских частей Ровенщины, из-за халатности которого было незаконно выплачено более 400 тыс. грн «боевых» доплат военной, не находившейся на передовой. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, в течение первых четырех месяцев 2023 года он назначал выплату за пребывание на линии фронта в Запорожской области младшей сержантке, которая находилась дома, в городе Дубно.

Он подозревается в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло существенный ущерб, причиненный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

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