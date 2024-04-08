На Рівненщині майор нарахував понад 400 000 «бойових» військовій, яка сиділа вдома — ДБР

За даними слідства, молодша сержантка, яка мала перебувати на лінії фронту у Запорізькій області, насправді була вдома, у Дубні.

Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру т.в.о. командира однієї з військових частин Рівненщини, через недбалість якого було незаконно виплачено понад 400 тис. грн «бойових» доплат військовій, яка не перебувала на передовій. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема протягом перших чотирьох місяців 2023 року він призначав виплату за перебування на лінії фронту у Запорізькій області молодшій сержантці, яка перебувала вдома у місті Дубно.

Посадовець підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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