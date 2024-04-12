Кабмин провел заседание: какие решения приняли 12 апреля

Правительство внесло изменения в порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения заграничного паспорта.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров 12 апреля провел заседание, во время которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

– Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, вчинену 28.02.2024 у м. Тирані. Укладення Угоди сприятиме подальшій реалізації права на працю, підтримці рівня кваліфікації та отриманню можливості для подальшого професійного розвитку членів сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ України в Республіці Албанія на постійній та взаємній основі.

– Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 43 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо впорядкування надання відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях». Законопроектом пропонується передбачити у ЗУ «Про фізичну культуру і спорт», що тривалість, порядок, умови надання та оплати відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях визначаються трудовим та/або колективним договором.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану». Встановлено військовослужбовцям та поліцейським, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій рф території України), одноразову додаткову винагороду в розмірі 70 тис. гривень, за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 08.11.2007 N 1314 «Про затвердження Порядку списання обʼєктів державної власності». Встановлено, що на період воєнного стану зупиняється дія абзаців шостого-восьмого пункту 4 Порядку списання обʼєктів державної власності у разі, коли інформація, що підлягає оприлюдненню, стосується обʼєктів критичної інфраструктури, крім обʼєктів критичної інфраструктури, визначених у пункті 9 переліку секторів критичної інфраструктури (транспорт і пошта). Зазначеними абзацами визначено, що субʼєкти господарювання, на балансі яких перебуває майно, первісна (переоцінена) вартість яких становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене, подають щомісяця до 10 числа інформацію про таке майно субʼєктам управління. Субʼєкт управління з метою ефективного використання та безоплатної передачі такого майна іншим субʼєктам господарювання, що належать до сфери його управління, або іншим субʼєктам управління, оприлюднює отриману інформацію на власному офіційному вебсайті. Відсутність протягом 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації стосовно морально застарілого та фізично зношеного майна пропозицій щодо його передачі може використовуватися під час здійснення списання такого майна як підтвердження неможливості його безоплатної передачі в установленому порядку.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 22.07.1999 N 1329 «Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів» в частині доповнення переліку документів, які засвідчують наявність в особи наукового ступеня, дипломом доктора філософії, що видається закладами вищої освіти (науковими установами).

– Внесено зміни до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 N 882, в частині реалізації права асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів на трудову діяльність у позанавчальний час.

– Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затвердженого постановою КМУ від 19.02.2020 N 131, в частині зміни найменування експертних рад (експертні ради з питань проведення експертизи дисертацій змінено на експертні ради з питань атестації наукових кадрів). Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 15.09.1993 N 731 «Про видачу іноземним громадянам диплома доктора філософії».

– Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво в галузі охорони праці, укладеної в межах Співдружності Незалежних Держав та вчиненої 09.12.1994 у москві.

– Утворено координаційний центр інтегрованого управління кордонами як тимчасовий консультативно-дорадчий орган КМУ, метою якого є комплексне залучення суб’єктів інтегрованого управління кордонами для забезпечення системного підходу до організації та проведення ефективного моніторингу обстановки на державному кордоні України, проведення аналізу ризиків, посилення комунікаційних спроможностей для створення й підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону для транскордонного співробітництва. Затверджено склад координаційного центру та Положення про нього.

– Внесено зміни до Порядку надання Україною гуманітарної допомоги з метою приведення його у відповідність до ЗУ N 3448-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності». Визначено, що гуманітарна допомога іншим державам надається Україною відповідно до акта Президента України.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 N 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам». Врегульовано, з метою створення умов щодо забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період 2024 року, питання щодо продовження до 31.08.2024 (включно) дії постанови КМУ від 19.07.2022 N 812 та затвердженого нею Положення. Також змінено відсотки розподілу та перерахування коштів для виробників теплової енергії, що надають послуги з постачання гарячої води в міжопалювальний період, та для виробників теплової енергії, що не надають послугу з постачання гарячої води в міжопалювальний період. Установлено, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» надає НКРЕКП:

до 01.05.2024 перелік ліцензіатів у сфері теплопостачання, з якими укладено договори постачання природного газу на міжопалювальний період 2024 року;

до 17 числа місяця, що настає за звітним (починаючи з 01.05.2024 та протягом міжопалювального періоду 2024 р.), обсяг заборгованості за використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями природний газ для виробництва теплової енергії з метою надання послуги з постачання гарячої води в міжопалювальний період.

Передбачено здійснення НКРЕКП моніторингу використання коштів на діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, отриманих теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями на поточні рахунки, трансфертів та іншої фінансової допомоги.

– Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу задля забезпечення постачання природного газу споживачам в умовах дії мораторію на підвищення цін і тарифів. Продовжено строк дії здійснення субʼєктами господарювання, визначеними Положенням до 31.08.2024. Розширено коло субʼєктів, які мають право закуповувати природний газ у АТ «Укргазвидобування» і ДАТ «Чорноморнафтогаз».

– Внесено зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Передбачено, що дія зазначеного Порядку не поширюється на міжнародну технічну допомогу, що надається міжнародними фінансовими організаціями відповідно до міжнародних договорів України з цими організаціями у вигляді грантів на бюджетну підтримку. Визначено, що підготовка запитів для залучення державою міжнародної технічної допомоги міжнародних фінансових організацій для фінансування інвестиційного проекту та подальша підготовка таких проектів здійснюється відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

– Внесено зміни до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Уточнено процедуру залучення Україною фінансових ресурсів Банку розвитку Ради Європи та грантових коштів від міжнародних фінансових організацій, у тому числі на бюджетну підтримку. Обмежено у період дії воєнного стану відкритого доступу до даних, розміщених у реєстрі проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Уточнено строк підготовки відповідальним виконавцем остаточного звіту про результати реалізації інвестиційного проекту.

– Внесено зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Передбачено, що у 2024 році від сплати консульського збору за консульські дії з оформлення паспорта для виїзду за кордон та автоматизованої обробки даних під час оформлення паспорта для виїзду за кордон звільняються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

– Внесено зміни до Порядку оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну. Визначено, що за рішенням керівника закордонної дипломатичної установи у разі наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір, посвідчення оформляється без стягнення консульського збору (у тому числі внаслідок тимчасового переміщення (евакуації) за межі України дітей віком до 18 років у складі груп дітей із закладів різних типів, форми власності та підпорядкування, або у супроводі патронатних вихователів).

– Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації. Удосконалено механізм розподілу у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією рф. Передбачено, що додаткову дотацію на другому етапі буде розподілено щокварталу:

для місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва) з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб;

для місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва) у разі включення відповідних територій до розділу I (за умови невизначення дати припинення можливості бойових дій та дати завершення бойових дій) переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиного податку.

– Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Передбачено, що однією з умов використання коштів буде віднесення обʼєкта завершеного проекту до захисних споруд цивільного захисту, зокрема сховища, або протирадіаційного укриття. Змінено процедуру розподілу коштів, а саме встановлено, що розподіл коштів буде здійснювати комісія, створена Міністерством освіти і науки України. Встановлено граничні обсяги надання субвенції з урахуванням наближеності окремих територій України до зони бойових дій, активності ведення ворожих обстрілів та кількості здобувачів освіти, які не мають можливості здійснювати навчання в режимі офлайн.

– Погоджено, з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері, відповідно до статті 21-1 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління публічному акціонерному товариству «Укрнафта» активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме 7 акцій ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», кожна з яких становить 0,0017 % статутного капіталу товариства, для здійснення заходів з управління активами.

– Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 3 млрд. 880 млн 557,1 тис. гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень), Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури та обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій).

– Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) 125 млн 566,4 тис. гривень на здійснення заходів, повʼязаних з подачею поверхневих вод каналом Дніпро-Інгулець, для стабільного забезпечення питною водою населення м. Миколаєва.

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